Строительные работы по берегоукреплению реки Белой завершили в Уфе

В Уфе близится к завершению реконструкция набережной реки Белой. Это один из самых крупных инфраструктурных проектов последних лет в городе.

Как сообщает пресс-служба мэрии Уфы, сейчас строительные работы на участке от железнодорожного до автомобильного мостов завершены. Продолжается благоустройство территории, идет сдача объектов в эксплуатацию и оформление документов, пишет ИА «Башинформ».

Реконструкция набережной стартовала в 2014 году. Проект по созданию набережной протяженностью 5 км включает строительство гидротехнических сооружений и автомобильной дороги, благоустройство территории.

Последний раз благоустройство набережной реки Белой в Уфе проходило в 60–70-е годы прошлого века. Тогда берег укрепили от оползней, проложили дорожки и обустроили смотровые площадки.

Источник: Газета Известия