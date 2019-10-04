Строительные работы по берегоукреплению реки Белой завершили в Уфе

4 октября 2019     8
Строительные работы по берегоукреплению реки Белой завершили в Уфе

В Уфе близится к завершению реконструкция набережной реки Белой. Это один из самых крупных инфраструктурных проектов последних лет в городе.

Как сообщает пресс-служба мэрии Уфы, сейчас строительные работы на участке от железнодорожного до автомобильного мостов завершены. Продолжается благоустройство территории, идет сдача объектов в эксплуатацию и оформление документов, пишет ИА «Башинформ».

Реконструкция набережной стартовала в 2014 году. Проект по созданию набережной протяженностью 5 км включает строительство гидротехнических сооружений и автомобильной дороги, благоустройство территории.

Последний раз благоустройство набережной реки Белой в Уфе проходило в 60–70-е годы прошлого века. Тогда берег укрепили от оползней, проложили дорожки и обустроили смотровые площадки.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

«Пытливый» возвращается из Сирии в Севастополь
«Пытливый» возвращается из Сирии в Севастополь

Завтра, 5 октября, сторожевой корабль «Пытливый» вернется из Средиземного моря в пункт постоянного базирования – Севастополь, сообщает пресс служба флота. …


Мошенники под видом сотрудников Водоканала заставляют горожан менять счетчики
Мошенники под видом сотрудников Водоканала заставляют горожан менять счетчики

В Севастополе участились случаи, когда некие представители частных структур, предоставляя документы сотрудников якобы «Водоканала» инициируют проверку или замену водомеров, причем …


Строительные работы по берегоукреплению реки Белой завершили в Уфе
Строительные работы по берегоукреплению реки Белой завершили в Уфе

В Уфе близится к завершению реконструкция набережной реки Белой. Это один из самых крупных инфраструктурных проектов последних лет в городе. …


Шайба Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Флориду» в НХЛ
Шайба Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Флориду» в НХЛ

09:09 В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Флориду Пантерз». globallookpress.com Встреча, проходившая на «Амали-Арене» в …


Названы самые неудачные фразы для описания себя на сайте знакомств
Названы самые неудачные фразы для описания себя на сайте знакомств

Автор блога Swipe Life по имени Селена Понтон (Selena Ponton) рассказала об избитых фразах, которые не стоит использовать в описании …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты