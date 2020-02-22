Строитель лишится свободы на пять лет за кражу телефона у белоруса

22 февраля 2020     15
Строитель лишится свободы на пять лет за кражу телефона у белоруса

Строитель в индонезийском городе Кута лишится свободы на пять лет за кражу телефона у белорусского туриста. Об этом сообщает Coconuts.

Инцидент произошел 30 декабря 2019 года. Гражданин Белоруссии приехал на виллу в Кангу, припарковал мотоцикл рядом с домом и оставил смартфон Huawei на приборной панели. Проходивший мимо 20-летний местный житель украл телефон и скрылся, а белорус написал заявление в полицию.

Злоумышленник был задержан спустя почти два месяца, при нем полицейские обнаружили телефон. Строителю предъявили обвинение в краже с максимальным сроком лишения свободы.

Ранее, 21 февраля, сообщалось, что вор в Москве попытался уйти от полицейских, спустившись по канату из связанных простыней, но сорвался вниз. Инцидент попал на видео Мужчина выжил, сейчас он в больнице.

Источник: Лента.Ру

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