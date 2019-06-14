Студентка раздевалась на камеру с позволения матери и потерпела крах

Вебкам-модель из Великобритании Жасмин (Jasmine) пожаловалась на то, что ей пришлось уйти из университета из-за ее работы. Об этом пишет Sun.

По словам Жасмин, руководство учебного заведения отстранило ее от занятий на втором курсе и начало собственное расследование, в зависимости от результатов которого обещало либо оставить девушку в университете, либо исключить. Жасмин призналась, что устала ждать ответа и сама забрала документы.

Она начала работать вебкам-моделью и танцовщицей, чтобы оплачивать обучение стоимостью девять тысяч британских фунтов в год (около 736 тысяч рублей). Отмечается, что за один вечер девушка могла заработать с помощью раздевания на камеру до тысячи британских фунтов (примерно 81 тысяча рублей).

Жасмин не скрывала свою деятельность от матери, которую считает своей лучшей подругой. «Она понимает, что я работаю в приватном чате, поэтому я в безопасности. Мама просто хочет, чтобы я была счастлива», — объяснила девушка.

В начале мая вебкам-модель из США Кристал Риверс рассказала, как ей удалось разбогатеть, применив в своей работе язык жестов.

Источник: Лента.Ру