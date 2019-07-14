Студенты из ДНР получили дипломы российского образца

14 июля 2019     45
Студенты из ДНР получили дипломы российского образца

Выпускникам высших учебных заведений самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) вручили дипломы российского образца. Всего таких документов было выдано 660 штук, сообщает телеканал НТВ.

Лучшие студенты получили документ из рук главы ДНР Дениса Пушилина. Торжественная церемония награждения прошла в Донецке.

Как говорят сами выпускники, дипломы российского образца дают возможность и остаться работать в республике, и выехать за рубеж. Донецкие же документы образования из других стран признает только Россия. Тем не менее, студенты по желанию могут получить два диплома.

В феврале 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о признании в стране документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В перечень таких документов попали удостоверения личности и свидетельства о рождении, документы об образовании, квалификации, заключении и расторжении брака, перемене имени и смерти, а также свидетельства о регистрации транспортных средств и регистрационные знаки.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева, после чего были образованы непризнанные Донецкая и Луганская народные республики.

Источник: Лента.Ру

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