Студенты рассказали о напавшем на колледж в Благовещенске стрелке

14 ноября 2019     32
Студенты рассказали о напавшем на колледж в Благовещенске стрелке

Студенты колледжа в Благовещенске, на который в пятницу, 14 ноября напал один из студентов, рассказали о личности стрелка. Их рассказы опубликовал Telegram-канал Mash. По словам сокурсников, нападавший был спокойным парнем, которого «никто не трогал».

«Он был тихий, спокойный парень. Пришел в колледж с ружьем, начал стрелять. 18-19 лет ему было», — рассказал один из свидетелей нападения. Он отметил, что стрелок учился на четвертом курсе.

По словам другого студента, погибший в результате стрельбы также учился на четвертом курсе, был спортсменом.

Ранее стало известно, что студент колледжа в Благовещенске устроил стрельбу в учебном заведении. По предварительным данным, молодой человек напал на Амурский колледж строительства и ЖКХ с охотничьим ружьем Иж-81. Очевидцы сообщают об одном погибшем, по предварительным данным, три человека пострадали. Нападавший совершил самоубийство. Сообщалось, что стрелок — 19-летний Данил Зацепин.

Позже в сети появились видеозаписи с места стрельбы в колледже Благовещенска, где студент открыл стрельбу по однокурсникам. На кадрах видно, что на полу одного из кабинетов лежит раненый человек, возможно — сам стрелок.

Источник: Лента.Ру

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Студенты рассказали о напавшем на колледж в Благовещенске стрелке
Студенты рассказали о напавшем на колледж в Благовещенске стрелке

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