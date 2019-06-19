Студия «Квартал 95» объявила конкурс пародистов президента Украины

19 июня 2019     13
Студия «Квартал 95» объявила конкурс пародистов президента Украины

Юмористическая студия «Квартал 95» объявила кастинг на роль президента Украины в шоу «Вечерний Квартал». Об этом говорится в среду, 19 июня, на сайте компании.

За время деятельности студии в стране сменилось четыре президента, уточняется в сообщении. Теперь художественный руководитель студии стал президентом и возник вопрос, кто может лучше всех исполнить его роль на сцене.

«Было принято решение провести народный кастинг на роль президента Украины», — отметили в студии. Участие в конкурсе может принять любой желающий, обладающий голосом «с хрипцой» и уверенный, что способен «показать Зеленского так, что поверят не только близкие, но и охранники на проходной администрации президента».

В конце мая украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве. Политик вышел на сцену под бурные аплодисменты и восторженные выкрики зрителей. Он станцевал вместе с участниками телешоу, поприветствовал собравшихся, после чего направился в зрительный зал.

Перед тем как Владимира Зеленского избрали президентом Украины, он был известен аудитории по игре в КВН в составе команды «95-й квартал». Впоследствии он стал совладельцем творческой студии «Квартал 95», где выступал в роли актера, продюсера, режиссера-постановщика и ведущего. Он запомнился зрителям по множеству ролей в кино, особенно по роли президента Украины в сериале «Слуга народа», который впервые вышел на экраны в 2015 году.

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который прошел 21 апреля, набрав в три раза больше голосов, чем действующий на тот момент украинский лидер Петр Порошенко. Через месяц, 20 мая, новоизбранный глава государства вступил в должность.

Источник: Газета Известия

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