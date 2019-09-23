Стюардесса раскрыла грязные секреты авиакомпаний

23 сентября 2019     13
Стюардесса раскрыла грязные секреты авиакомпаний

Стюардесса американской авиакомпании Air Holywood Джамила Хардвик рассказала о том, почему нельзя пить на борту чай и кофе. Об этом сообщает Inside Edition.

По словам девушки, по закону авиакомпании должны стерилизовать чайники и кофейники только четыре раза в год, поэтому ни она сама, ни ее коллеги никогда не пьют чай и кофе на борту.

Также Хардвик рекомендовала всегда протирать антибактериальными салфетками откидные столики. По ее словам, уборщики самолета никогда не протирают их, так как у них нет времени откидывать каждый столик.

Ранее в сентябре британского авиапассажира, летевшего из Эдинбурга в Дублин рейсом авиакомпании Hainan Airlines, возмутил покрытый грязью салон.

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Источник: Лента.Ру

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