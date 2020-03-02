Стюардессы спутали похмелье пассажирки с коронавирусом и вызвали панику на борту

2 марта 2020     19
Стюардессы спутали похмелье пассажирки с коронавирусом и вызвали панику на борту

Стюардессы спутали похмелье пассажирки, которая летела из Сингапура в Лондон, с коронавирусом и вызвали панику на борту самолета. Об этом сообщает Mirror.

Так, по информации 26-летней британской студентки Джулии Валентин (Julia Walentin), в ночь перед ранним полетом она почти не спала и выпивала со своей подругой Диной до самого утра.

Во время полета девушка почувствовала себя плохо и попросила у бортпроводниц парацетамол, после чего сотрудницы авиакомпании заметно занервничали. Они заставили Валентин надеть на лицо маску, отсадили остальных пассажиров подальше и проверяли ее температуру каждые полчаса.

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Кроме того, после приземления в Хитроу британку встретили в аэропорту медики и пожарные, одетые в защитные костюмы, и поместили девушку в секретное место на 14-дневный карантин. Она предполагает, что ее и других заразившихся держали в гостинице Holiday Inn неподалеку от аэропорта.

Как уточнила студентка, она пыталась убедить врачей и стюардесс в том, что просто перебрала с алкоголем, однако те не поверили ей.

Ранее в марте профессор микробиологии Келли Рейнольдс порекомендовал пассажирам использовать дезинфицирующие салфетки, которыми следует протереть подлокотники, столики и стены, для защиты от заражения коронавирусом. Отмечается, что наиболее эффективная мера защиты — частое мытье рук водой с мылом или применение геля-антисептика.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 89 тысяч человек. Из них более 3 тысяч скончались, а свыше 45 тысяч — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 70 странах мира.

Источник: Лента.Ру

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