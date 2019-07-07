Судно с беженцами причалило в итальянском порту вопреки запрету властей

7 июля 2019     23
Судно с беженцами причалило в итальянском порту вопреки запрету властей

Судно Alex неправительственной организации (НПО) Mediterranea с 41 мигрантом на борту причалило в итальянском порту на острове Лампедуза в 205 км к юго-западу от Сицилии. Беженцам запрещено сходить на берег, на причале находится полиция, сообщает в субботу, 6 июля, Reuters.

Как отмечает агентство, в прошлом месяце Рим принял новые правила, согласно которым судам НПО с мигрантами запрещается входить в воды Италии без разрешения местных властей под угрозой штрафа до €50 тыс. и ареста судна.

По информации Reuters, Mediterranea отклонила предложение Мальты направить корабль в столицу Валетту, заявив, что судно было вынуждено направиться в ближайший порт, так как люди на борту не сумели бы пережить такое длительное путешествие.

«Мы не можем позволить этим людям блуждать в водах Средиземного моря, потому что они не могут найти порт. Нам нужны срочные европейские решения в духе общей ответственности и солидарности», — заявил глава МВД Германии Хорст Зеерхофер, комментируя сложившуюся в Италии ситуацию.

В ответ его итальянский коллега, министр внутренних дел и вице-премьер Маттео Сальвини сообщил, что Рим не намерен открывать порты для мигрантов.

«Если кто-то считает Италию свалкой для всех проблем, которые Европа не замечает, этому пришел конец… Дорогое немецкое правительство… мы можем посадить мигрантов в машину и отправить в посольство ФРГ», — сказал Сальвини.

НПО потребовала выпустить беженцев судна и предоставить им медицинскую помощь и провизию.

Агентство подчеркивает, что неделей ранее в этом же самом порту вопреки запрету итальянских властей причалила другая лодка с мигрантами после двухнедельного нахождения в международных водах. Капитан судна 31-летняя Карола Ракете была арестована в Лампедузе в прошлую субботу, 29 июня. Через несколько дней суд в Сицилии постановил освободить активистку.

В конце сентября прошлого года правительство Италии ужесточило миграционные правила. Принятый министрами документ изменил правила получения права на убежище по гуманитарным мотивам и ввел новые нормы получения гражданства. Кроме того, декрет предусматривает возможность лишения итальянского гражданства лиц, обвиняемых в терроризме.

Министр внутренних дел страны и вице-премьер, лидер правой партии «Лига», которая вместе с «Движением пяти звезд» составляет коалиционное правительство, Маттео Сальвини проводит достаточно жесткую миграционную политику. В частности, при нем в Италии был введен запрет на высадку спасенных в море мигрантов с судов неправительственных организаций, а также активизированы процедуры высылки нелегалов и тех, кто не попадает под статус беженцев.

Источник: Газета Известия

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Судно с беженцами причалило в итальянском порту вопреки запрету властей
Судно с беженцами причалило в итальянском порту вопреки запрету властей

Судно Alex неправительственной организации (НПО) Mediterranea с 41 мигрантом на борту причалило в итальянском порту на острове Лампедуза в 205 …


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