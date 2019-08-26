Судно с косатками из «китовой тюрьмы» движется по Амуру по графику

Судно с двумя косатками и шестью белухами из «китовой тюрьмы» движется по Амуру по графику, не смотря на высокий уровень реки. Об этом сообщило «РИА Новости» в понедельник, 26 августа.

В настоящее время к месту выпуска везут двух последних косаток из «китовой тюрьмы», в которой остается еще около 80 белух.

Отмечается, что животных доставят в поселок Иннокентьевка Николаевского района, там перегрузят на машины и привезут на мыс Перовского, где выпустят на волю.

Перед выездом животных осмотрели ветеринары и сочли их состояние удовлетворительным. Ветврачи, ученые и тренеры продолжают наблюдать за косатками и белухами в дороге.

Косаток и белух выловили в 2018 году для продажи в китайские океанариумы. Их поместили в вольеры в бухте Средней в районе города Находки. В результате вмешательства общественности ситуацией заинтересовались Генпрокуратура и Следственный комитет России. В связи с незаконным отловом животных были возбуждены уголовные и административные дела. Животных решено было отпустить.

Первую группу из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую группу из трех косаток — 16 июля. Третью группу животных вывезли из «китовой тюрьмы» 1 августа. Как сообщалось 21 августа, выпущенные на волю морские млекопитающие добрались до мест традиционного обитания — Шантарских островов.

Источник: Газета Известия