Судья нашла хитрый способ отомстить бросившему ее ради другой женщины мужу

Судья из французского департамента О-де-Сен, регион Иль-де-Франс, подделала документы и повторно вышла замуж за своего бывшего мужа после того, как он бросил ее ради другой женщины. Об этом сообщает издание Euro 1.

Высокопоставленная судья, чье имя не сообщается, была расстроена тем, что муж-адвокат бросил ее ради сестры французского министра, на которого она работала в качестве советника по юридическим вопросам. Брошенная жена нашла хитрый способ отомстить бывшему возлюбленному.

Материалы по теме

00:05 — 16 ноября 2019

В марте 2019 года она подделала необходимые бумаги и удостоверения личности и вместе с сообщником, который представился ее бывшим мужем, заключила брак перед мэром города Сен-Дени французского заморского департамента Реюньон, где она работала на тот момент. Брак был заключен без ведома и согласия бывшего мужа. Таким образом она хотела помешать ему жить дальше вместе с новой женщиной.

План удался, и бывший муж ничего не знал о том, что он снова женат на своей бывшей супруге. Но через несколько недель после фальшивой свадьбы судью снова перевели в О-де-Сен, где ее коллеги быстро обнаружили, что она снова замужем за бывшим возлюбленным.

Бывший муж был шокирован, когда услышал эту новость и увидел доказательства. Он сообщил обо всем властям.

11 декабря судью задержали вместе с ее дочерью и мужчиной, который сыграл роль ее бывшего мужа во время фальшивого бракосочетания. Женщина все еще сохраняет статус судьи, но отстранена от выполнения служебных обязанностей. Дело может быть передано в уголовный суд. В этом случае ей будет грозить наказание до 10 лет лишения свободы и штраф до 150 тысяч евро (12,6 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области признали недействительным брак, заключенный с находившимся без сознания и при смерти мужчиной. Мошенница пыталась получить статус супруги, чтобы забрать имущество погибшего.

Источник: Лента.Ру