Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Черемушкинский суд Москвы арестовал до 8 августа шестерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, сообщила пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.

«Суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует ее «РИА Новости».

Тело Чуева было обнаружено в ночь с 7 на 8 июня рядом с прудом в парке на Южнобутовской улице. СК в понедельник сообщил о задержании шестерых подозреваемых.

По данным следствия, спортсмен гулял с девушкой в парке и заметил компанию, которая приставала к людям. Чуев сделал мужчинам замечание, после чего они напали на него и избили. Чуев упал с моста в воду вместе с одним из нападавших, который продолжал наносить удары.

Из-за полученных травм спортсмен не смог выплыть самостоятельно и скончался на месте происшествия.

В СК отметили, что компания впоследствии напала на девушку потерпевшего и других прохожих в парке.

Источник: Газета Известия