Суд арестовал второго подозреваемого в мошенничестве полицейского

Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела уголовного розыска ОМВД «Дорогомилово» Сергея Устинова, подзреваемого в покушении на мошенничество. Об этом 18 октября сообщил корреспондент «Известий».

Устинов пробудет под арестом до 18 декабря.

Ранее в этот же день был арестован второй фигурант этого дела, замначальника того же отдела Дмитрий Смирнов.

Адвокат Сергей Зуев рассказал, что полицейские вымогали у него деньги. По его словам, они узнали, что Следственный комитет проверяет его на причастность к мошенничеству и предложили покровительство и помощь, потребовав за них 7 млн рублей. Юрист сообщил о случившемся в ФСБ.

Адвокат Смирнова Сергей Булаев, выступая в суде, заявил, что потерпевший сам является «интересной личностью». По его словам, Зуев — бывший полицейский, судим за мошенничество и «любит искажать факты в своих целях». Он заявил, что потерпевший сам инициировал встречу с со Смирновым и Устиновым, хотя утверждает, что деньги вымогали они. Адвокат не исключил, что Зуев вводит в заблуждение в том числе Следственный комитет, передает ТАСС.

Источник: Газета Известия