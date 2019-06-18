Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которой один человек погиб и четверо пострадали. Об этом во вторник, 18 июня, сообщила журналистам представитель суда.

«Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца 15 фигурантам уголовного дела», — цитирует ее слова ТАСС.

Ранее 17 июня сообщалось, что цыгане добровольно покинули село Чемодановка. По словам пресс-секретаря губернатора области Дины Черемушкиной, в населенном пункте были оставлены около 40 домов цыганских семей, еще порядка 90 — в Лопатках.

Массовая драка, по предварительным данным, произошла в четверг, 13 июня. Полиция доставила в отделения 174 человека. Всего в конфликте пострадали пять человек, троим из них госпитализация не потребовалась. В результате драки погиб один человек. По информации МВД, причиной стычки стал бытовой конфликт.

Тогда же было возбуждено дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Позже СК РФ переквалифицировал его в статью об убийстве.

15 июня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин передал дело об убийстве в ходе драки в Чемодановке в Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета РФ (СК РФ).

Источник: Газета Известия