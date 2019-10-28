Суд вмешался в брак православного олигарха

Мещанский районный суд Москвы признал недействительным брачный договор бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Документ, заключенный за два месяца до начала санации банка, переводил часть имущества супругов во владение Дарьи Ананьевой. Так, ей отошли более пяти тысяч картин в стиле соцреализма, четыре квартиры в Москве, недвижимость в Австрии и Португалии, а также часть акций иностранных компаний.

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Договор супруги заключили после того, как 29 лет прожили вместе. В нынешнем руководстве банка считают, что единственной его целью было сокрытие имущества от кредиторов. Промсвязьбанк будет добиваться его возврата в рамках иска стоимостью 282 миллиарда рублей, отметил представитель банка.

В настоящее время Алексей Ананьев и его брат Дмитрий находятся за пределами России. В начале сентября Басманный суд Москвы заочно арестовал их по обвинению в растрате и отмывании средств.

Защита в деле о рассмотрении брачного договора настаивает, что Промсвязьбанк не имел законного права подавать иск с требованием признать документ недействительным. Дело в том, что Алексей Ананьев не является кредитором банка, поэтому иск не может касаться его отношений с третьими лицами.

Решение суда, опубликованное без мотивировочной части, оставило вопросы у обеих сторон. Несмотря на признание брачного договора недействительным, в передаче имущества обратно в совместную собственность было отказано.

В мае Арбитражный суд арестовал часть имущества братьев Ананьевых, в том числе два самолета Bombardier Challenger 650, 50 объектов недвижимости, восемь автомобилей Mercedes, здание и коллекция Института русского реалистического искусства (ИРРИ). Позднее стало известно, что часть картин переведена в пользу компании, связанной с Дарьей Ананьевой. Дмитрий Ананьев также регулярно передавал жене активы, в том числе интерес в группе ПСН — это бизнес-центры и доли в строящихся жилищных комплексах.

Братьев Ананьевых называли православными банкирами из-за активного сотрудничества с Русской православной церковью. Они крестились в начале 1990-х, регулярно вкладывали деньги в различные церковные проекты, в частности в восстановление Валаамского монастыря и Троице-Сергиевой лавры. В середине 2000-х, как писал журнал Forbes, Алексей даже прислуживал настоятелю в одном из московских храмов.

Источник: Лента.Ру