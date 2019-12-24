Суд вынес новый приговор по делу об убийстве северодвинского школьника

24 декабря 2019     20
Суд вынес новый приговор по делу об убийстве северодвинского школьника

Вынесен новый приговор по делу об убийстве школьника из Северодвинска (Архангельская область) Ивана Крапивина, совершенном в 2017 году. Обвиняемый Роман Пронин, ранее осужденный по другой статье, получил более строгое наказание, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора», — говорится в сообщении.

Преступление было совершено 1 мая 2017 года. Пронин напал на местную жительницу Наталью Крапивину. Ее 15-летний сын Иван вступился за нее, но получил несколько ударов по голове металлической гантелью.

Иван Крапивин проходил лечение в нескольких больницах, но помочь ему медики не смогли. В декабре 2018 года подросток умер.

К тому моменту Пронин уже был осужден за покушение на убийство двух лиц. По вновь открытым обстоятельствам приговор был отменен, ему предъявили новые обвинения. В итоге Пронина приговорили к 20,5 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Иван Крапивин, защищавший мать, посмертно награжден орденом мужества.

Известно, что Пронин был соседом Крапивиных по коммунальной квартире. Мать Ивана получила несколько ударов ножом и гантелью, но выжила. Позже она была лишена родительских прав.

Источник: Газета Известия

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