Суд выставил квартиру Киркорова на торги из-за долгов

19 декабря 2019     13
Суд выставил квартиру Киркорова на торги из-за долгов

Таганский районный суд Москвы вынес решение о выставлении на торги квартиру певца Филиппа Киркорова. Стартовая стоимость — свыше 193 миллионов рублей. Таким образом, фемида удовлетворила иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к артисту. Информация об этом опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции.

«Взыскать солидарно с Киркорова ФБ, ООО «Филипп Киркоров Продакшн» в пользу Ликвидируемого ABLV BANK, AS кредитную задолженность в размере 779 875,24 Евро (более 54 млн рублей — Ред.). В удовлетворения требования (…) о взыскании штрафных санкций по кредитному договору № 16-FP-0446 от 09.06.2016 года – отказать», — говорится в заявлении от 5 декабря.

В решении суда отмечается, что с молотка пойдет не только сама жилплощадь, но и бытовая техника, находящаяся в ней. В частности, духовой шкаф, кофемашина и четыре кондиционера.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский в разговоре с РЕН ТВ рассказал, почему накопился такой внушительный долг. Он признался, что кредит в латвийском банке у певца действительно был. Однако после закрытия финансового учреждения артист не стал переводить деньги на сомнительные счета, хотя до этого выплачивал все исправно.

«Осталась вот сумма долга, плюс проценты за эти два года. Он никогда не отрицал, что существует такой кредит. Теперь будет постановление суда, и будет тогда понятно, куда нужно платить. Потому что до этого платить было некуда», — сказал Добровинский.

19 августа директор Киркорова опроверг слухи о неоплаченных штрафах артиста. Ранее сайт kp.ru сообщал, что 9 августа исполнитель за долги попал в черный список Федеральной службы судебных приставов — за ним числились три неоплаченных штрафа от ГИБДД по Тверской области, выписанных еще в апреле.

4 марта французский музыкант Дидье Маруани заявил, что готов продолжить судебную тяжбу с Киркоровым. В 2016 году французский музыкант заподозрил Киркорова в нарушении авторских прав при исполнении песни «Жестокая любовь», однако доказать это ему так и не удалось.

Источник: Газета Известия

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