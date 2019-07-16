Суд в Мексике признал россиянина виновным в убийстве местного жителя

Мексиканский суд признал виновным россиянина Алексея Макеева виновным в умышленном убийстве местного жителя в мае 2017 года в городе Канкун. Об этом сообщила Генеральная прокуратура штата Кинтана-Роо.

Во вторник, 16 июля, суд огласит тюремный срок, к которому будет приговорен россиянин. Защита настаивала на том, что Макеев защищался, однако суд с доводами не согласился, пишет ТАСС.

Алексей Макеев стал скандально известен в Мексике из-за своих видеороликов, в которых он оскорблял местных жителей. Записи он сопровождал нацистской символикой. По данным консульства, жертвами нападений радикально настроенного россиянина в Мексике также были его соотечественники.

Летом 2017 года он был приговорен к 1,5 года предварительного заключения по обвинению в умышленном убийстве, которое он совершил при нападении на его дом группы возмущенных мексиканцев. Мужчина заключен в одиночную камеру.

Источник: Газета Известия