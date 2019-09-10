Суд в Москве заочно арестовал бывших владельцев Промсвязьбанка Ананьевых

Басманный суд Москвы принял решение заочно арестовать одного из бывших владельцев Промсвязьбанка, Алексея Ананьева, обвиняемого в растрате. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Алексею Ананьеву меры пресечения в виде содержания под стражей заочно», — постановил судья Артур Карпов. Судья Юлия Сафина позднее огласила аналогичное решение в отношении Дмитрия Ананьева.

Кроме того, стало известно, что братья Ананьевы выступали инициаторами возбуждения уголовного дела в отношении руководителя ООО «Торговый дом «Русские продукты торг» Александра Есина. Об этом рассказал адвокат Есина Александр Карабанов.

«Однако в рамках дела мы сразу заявили, что они (Ананьевы — ред.) дают ложные показания и пытаются свои финансовые проблемы фактически навесить на других людей. Нам удалось это доказать, в результате чего уголовное преследование в отношении Есина было прекращено», — отметил защитник.

Есин был фигурантом дела о мошенничестве с кредитными средствами ОАО «Промсвязьбанк». Позже дело переквалифицировали с мошенничества на незаконное получение банковского кредита. Следственные органы прекратили дело в отношении Есина. Наложенный арест на имущество бизнесмена и его родственников на общую сумму 1 млрд рублей был также снят.

Ранее 10 сентября Следственный комитет России заочно предъявил экс-владельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Кроме того, их объявили в международный розыск.

30 мая Арбитражный суд Москвы арестовал имущество братьев Ананьевых, а также бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка на сумму до 282,2 млрд рублей.

Промсвязьбанк подал иск к бывшим владельцам и руководству в конце 2018 года. Тогда в финансовой организации сообщили, что она ведет работу по возврату активов, «выведенных бывшими собственниками из контура банка за границу».

В декабре 2017 года Центробанк России обнаружил манипуляции с продажей акций Промсвязьбанка, которые были выкуплены у ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В тот же день Дмитрий Ананьев уехал из России.

Источник: Газета Известия