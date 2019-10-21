Суд в Москве продлил арест участнику акции 27 июля Чирцову

Басманный суд Москвы продлил арест участнику акции 27 июля Никите Чирцову. Фигурант обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, сообщили в понедельник, 21 октября, в инстанции.

Следствие просило продлить меру пресечения до 27 января, таким образом, суд ходатайство удовлетворил. Чирцов был задержан, когда вернулся из Минска в Москву. Ему предъявлено обвинение в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК), передает «Интерфакс».

В конце июля Лефортовский суд оштрафовал фигуранта на 12 тыс. рублей за нарушение установленного порядка при проведении митинга.

17 октября участник несанкционированной акции 27 июля в Москве Айдар Губайдулин покинул РФ, несмотря на данную подписку о невыезде.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В мероприятии участвовало более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство. В рамках уголовного дела арестованы 13 человек.

Источник: Газета Известия