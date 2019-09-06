Суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Петрова

Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя автконцерна «Рольф» Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе средств за рубеж. Ранее его объявили в международный розыск, передает «РИА Новости».

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