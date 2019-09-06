Суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Петрова

6 сентября 2019     22
Суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Петрова

Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя автконцерна «Рольф» Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе средств за рубеж. Ранее его объявили в международный розыск, передает «РИА Новости».

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольский Тарзан: мужчина собирался выйти на улицу через окно по простыням
Севастопольский Тарзан: мужчина собирался выйти на улицу через окно по простыням

Утром 5 сентября молодой мужчина выпал со своего балкона в многоэтажном доме по улице Колобова. Как пишут очевидцы происшествия в …


Спасатели МЧС обнаружили тело погибшей женщины под Судаком
Спасатели МЧС обнаружили тело погибшей женщины под Судаком

Сотрудники МЧС во время поисков женщины, пропавшей после затопления катера «Камелот», нашли в море труп. Как сообщили в пресс-службе МЧС …


В Севастополь приедет Нюта Федермессер и представители проекта помощи хосписам
В Севастополь приедет Нюта Федермессер и представители проекта помощи хосписам

Этой весной ОНФ запустил в 25 субъектах федерации проект развития паллиативной помощи «Регион заботы». Масштабная программа, призвана улучшить организацию помощи …


Развожаев не исключает, что Севморпорт удастся оздоровить и оставить в собственности города
Развожаев не исключает, что Севморпорт удастся оздоровить и оставить в собственности города

Сегодня руководитель региона встретился с коллективом Севастопольского морского порта. “Никаких решений на уровне правительства об оптимизации и сокращении коллектива не …


Деми Ловато выложила фото в бикини и намеренно показала целлюлит
Деми Ловато выложила фото в бикини и намеренно показала целлюлит

Американская певица и актриса Деми Ловато опубликовала в Instagram фотографию, не обработанную при помощи графических редакторов. Артистка призналась, что снимки …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты