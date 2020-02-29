Суд Кабо-Верде признал российских моряков виновными в контрабанде тонн кокаина

29 февраля 2020     9
Суд Кабо-Верде признал российских моряков виновными в контрабанде тонн кокаина

Суд африканского Кабо-Верде признал виновными российских моряков в контрабанде 9,5 тонн кокаина. Об этом сообщает Reuters.

Капитана сухогруза ESER Сергея Котловского приговорили к 12 годам тюрьмы. Он признал вину, однако заявил, что согласился взять кокаин на борт из-за угроз со стороны владельца судна.

Кроме того, по его словам, его команда не знала о запрещенном грузе. Суд не поверил словам капитана, десять моряков были приговорены к десяти годам заключения как соучастники в перевозке наркотиков.

Ранее моряки пожаловались на условия содержания под стражей. В письме одного из них говорилось, что им не перевели правила поведения с португальского языка и не дали забрать с судна запасное нижнее белье. Россиянин отметил, что их кормят только рисом и плохо снабжают лекарствами.

Российские моряки были задержаны в Кабо-Верде в феврале 2019 года. Судно под панамским флагом находилось в пути из Панамы в Марокко. Оно было вынуждено остановиться в порту Кабо-Верде, когда один из членов экипажа погиб.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Небензя прокомментировал ситуацию в Идлибе
Небензя прокомментировал ситуацию в Идлибе

02:28 Постпред России при СБ ООН Василий Небензя заявил, что армия САР имеет право отвечать на обстрелы, которые террористы ведут …


СМИ: Трамп намерен обсудить контроль над вооружениями с рядом стран
СМИ: Трамп намерен обсудить контроль над вооружениями с рядом стран

02:45 Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с лидерами России, Китая, Великобритании и Франции для того чтобы обсудить с …


Силуанов объяснил ослабление рубля
Силуанов объяснил ослабление рубля

Министр финансов Антон Силуанов объяснил причины текущего ослабления рубля. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, курс национальной валюты …


Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады
Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады

Президент Украины Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады, которое состоится 4 марта. Об этом сообщается на сайте парламента. В …


Суд Кабо-Верде признал российских моряков виновными в контрабанде тонн кокаина
Суд Кабо-Верде признал российских моряков виновными в контрабанде тонн кокаина

Суд африканского Кабо-Верде признал виновными российских моряков в контрабанде 9,5 тонн кокаина. Об этом сообщает Reuters. Капитана сухогруза ESER Сергея …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты