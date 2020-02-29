Суд Кабо-Верде признал российских моряков виновными в контрабанде тонн кокаина

Суд африканского Кабо-Верде признал виновными российских моряков в контрабанде 9,5 тонн кокаина. Об этом сообщает Reuters.

Капитана сухогруза ESER Сергея Котловского приговорили к 12 годам тюрьмы. Он признал вину, однако заявил, что согласился взять кокаин на борт из-за угроз со стороны владельца судна.

Кроме того, по его словам, его команда не знала о запрещенном грузе. Суд не поверил словам капитана, десять моряков были приговорены к десяти годам заключения как соучастники в перевозке наркотиков.

Ранее моряки пожаловались на условия содержания под стражей. В письме одного из них говорилось, что им не перевели правила поведения с португальского языка и не дали забрать с судна запасное нижнее белье. Россиянин отметил, что их кормят только рисом и плохо снабжают лекарствами.

Российские моряки были задержаны в Кабо-Верде в феврале 2019 года. Судно под панамским флагом находилось в пути из Панамы в Марокко. Оно было вынуждено остановиться в порту Кабо-Верде, когда один из членов экипажа погиб.

Источник: Лента.Ру