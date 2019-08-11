Суд не стал арестовывать режиссера Васильева по делу о массовых беспорядках

11 августа 2019     24
Суд не стал арестовывать режиссера Васильева по делу о массовых беспорядках

Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об аресте подозреваемого в участии в массовых беспорядках режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева. Он был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного после несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в столице 27 июля.

По данным ТАСС, постановление следствия об аресте Васильева возвращено без рассмотрения, вердикт 11 августа огласила судья Ирина Вырашева.

В ходе рассмотрения следователь попросила суд отложить судебное заседание в связи с отсутствием подозреваемого. Прокурор Дмитрий Денев не возражал против рассмотрения ходатайства.

Против рассмотрения ходатайства об аресте выступила защита Васильева. Адвокат Александр Зуринов попросил отложить заседание на 72 часа.

10 августа режиссера телеканала о медицине «Доктор» Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу. По словам адвтката задержанного, у Васильева диабет и он инсулинозависимый. Подозреваемому не разрешили взять с собой в изолятор инсулин, глюкометр и другие необходимые предметы.

Ходатайство об аресте задержанного поступило в суд в 11 августа.

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму состоялась в Москве 27 июля. По данным полиции, в мероприятии участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство. На данный момент арестовано 12 фигурантов дела, все они не признают вину.

Источник: Газета Известия

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