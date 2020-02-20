Суд оставил генерала Арсланова в СИЗО

Второй Западный окружной военный суд столицы отклонил просьбу защиты замглавы Генштаба ВС России Халила Арсланова, обвиняемого в хищении 6,7 млрд рублей, отпустить его под домашний арест. Об этом сообщает корреспондент «Известий» в четверг, 20 февраля.

Адвокат просил отпустить Арсланова под залог 550 тыс. рублей или под домашний арест. По его словам, генерал-полковник имеет проблемы со здоровьем — во время пребывания в госпитале у него нашли новообразование по контуру печени. Из-за этого Арсланову необходимо наблюдаться у врача каждые три месяца.

Однако представители Главного военного следственного управления и Главной военной прокуратуры выступили против смягчения приговора, подчеркнув, что у следствия есть свидетельства о том, что пока Арсланов находился под подпиской о невыезде, он оказывал давление на свидетелей и других обвиняемых по делу.

Решением суда Арсланов останется в СИЗО до 7 апреля.

235-й гарнизонный военный суд арестовал Халила Арсланова 7 февраля. На судебном заседании Арсланов свою вину не признал и заявил о том, что уголовное дело в отношении него сфальсифицировано.

При этом следствие заявляло, что обвиняемый противодействует расследованию, склоняет свидетелей к даче ложных показаний, других участников дела — к отказу от данных ранее показаний, своих подчиненных — к даче положительных характеристик о его работе.

Уголовное дело в отношении замглавы Генштаба ВС России было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения при заключении госконтракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту военной техники. Срок следствия был установлен до 6 февраля 2020 года.

В феврале 2019-го ему инкриминировали получение взятки и коммерческий подкуп. 18 октября 2019-го предъявили обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму около 6,7 млрд рублей. Речь идет о так называемом деле «Воентелекома». Гендиректор данной компании Александр Давыдов был арестован в конце 2017 года по подозрению в хищении около полумиллиарда рублей при реализации госпрограммы по модернизации военной связи.

21 января 2020 года стало известно, что Минобороны отозвало иск о компенсации ущерба к Арсланову. Тогда же суд признал законным арест его имущества общей стоимостью около нескольких миллионов рублей.

Источник: Газета Известия