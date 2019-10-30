Суд отменил возбуждение двух дел против экс-президента Аргентины де Киршнер

30 октября 2019     18
Суд отменил возбуждение двух дел против экс-президента Аргентины де Киршнер

Аргентинский суд отменил решение о возбуждении двух дел о коррупции в отношении сенатора и экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер. Соответствующие решения были опубликованы во вторник, 29 октября, сообщает ТАСС.

Обвинения были сняты из-за «отсутствия доказательств» вины экс-президента. При этом в отношении ее соратников расследование будет продолжено.

Одно из дел касается импорта сжиженного природного газа с 2008 по 2015 год, который по версии следствия, закупался по завышенной цене. В рамках второго дела расследуется возможная коррупционная составляющая при заключении контрактов на строительство дорог.

Отмечается, что де Киршнер с 10 декабря займет пост вице-президента республики, поскольку главой государства был избран Альберто Фернандес, в паре с которым она выдвигалась на выборы.

При этом де Киршнер остается фигурантом нескольких судебных дел. В частности, ее обвиняют в причастности к махинациям в Центробанке Аргентины, препятствовании расследованию теракта, незаконном обогащении и создании преступных схем для получения взяток на сумму $160 млн.

7 декабря 2017 года аргентинский суд официально предъявил де Киршнер обвинение в измене родине. Аргентинский судья Клаудио Бонадио 17 сентября этого года выдал ордер на арест экс-президента, который невозможно исполнить из-за ее неприкосновенности как сенатора.

Источник: Газета Известия

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