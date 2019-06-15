Тверской суд Москвы отправил владельца компании «Оптима Девелопмент» Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве, под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.
Источник: Газета Известия
Тверской суд Москвы отправил владельца компании «Оптима Девелопмент» Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве, под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.
Источник: Газета Известия
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На Украине нашли два незаконных «трубопровода» по перекачке российской нефти
Специалисты украинской компании «Укртранснафта» обнаружили и ликвидировали две несанкционированные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в ряд …
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Суд отправил бизнесмена Худояна под домашний арест
Тверской суд Москвы отправил владельца компании «Оптима Девелопмент» Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве, под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС. …
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