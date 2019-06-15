Суд отправил бизнесмена Худояна под домашний арест

15 июня 2019     9
Суд отправил бизнесмена Худояна под домашний арест

Тверской суд Москвы отправил владельца компании «Оптима Девелопмент» Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве, под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Газета Известия

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