Суд отправил бизнесмена Худояна под домашний арест

Тверской суд Москвы отправил владельца компании «Оптима Девелопмент» Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве, под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.

На Украине нашли два незаконных «трубопровода» по перекачке российской нефти Специалисты украинской компании «Укртранснафта» обнаружили и ликвидировали две несанкционированные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в ряд …



Суд отправил бизнесмена Худояна под домашний арест Тверской суд Москвы отправил владельца компании «Оптима Девелопмент» Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве, под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС. …



Глава УЕФА: когда мы имеем дело с английскими клубами, мы всегда сталкиваемся с жалобами Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказал мнение о жалобах английских клубов и их болельщиков на проведение финала …



Юлия Чичерина презентовала клип в память об Александре Захарченко Рок-певица из Екатеринбурга Юлия Чичерина презентовала новый клип «Его Оплот» в память об убитом главе Донецкой народной республики (ДНР) Александре Захарченко. Местом для …

