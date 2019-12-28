Суд отпустил трех бывших бойцов «Беркута»

28 декабря 2019     10
Суд отпустил трех бывших бойцов «Беркута»

Киевский апелляционный суд отпустил бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», которые проходят подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года, под личное обязательство. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает «РБК-Украина», из-под стражи отпустили экс-бойцов Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко. Суд решил удовлетворить их апелляционные жалобы. Отмечается, что они участвовали в заседании по видеосвязи.

Ранее сообщалось, что Янишевский, Аброськин и Зинченко были исключены из списков на обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса. При этом адвокат бывших бойцов «Беркута» Стефан Решко заявил, что он и его подзащитные не получали официальной информации по обмену.

Обмен пленными между республиками Донбасса и Киевом по формуле «всех на всех» до конца года согласовали 23 декабря на заседании трехсторонней контактной группы. Эти планы содержатся в итоговом коммюнике саммита «нормандской четверки».

Источник: Лента.Ру

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