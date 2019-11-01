Суд подтвердил включение ФБК в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законным внесение внесение некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) в список иноагентов. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

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