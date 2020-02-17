Суд приговорил жительницу Татарстана к 4,5 годам тюрьмы за попытку продажу ребенка

В Преображенском суде города Москвы было рассмотрено дело 24-летней уроженки Киргизии Барнохон кызы Расулжан, пытавшейся продать новорожденную дочь в соцсетях. Женщина приговорена к 4,5 годам лишения свободы по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми в отношении несовершеннолетнего»), сообщила агентству ТАСС 17 февраля представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

«Установлено, что женщина, ведущая асоциальный образ жизни, вступавшая в беспорядочные связи, проживая в Альметьевске (Татарстан) и будучи матерью двухлетнего мальчика 2015 года рождения, находясь в состоянии беременности, ввиду сложного материального положения в 2017 году решила продать планируемую к рождению девочку», — рассказала собеседница агентства. Будущая мать разместила объявление о продаже ребенка в социальных сетях и вскоре получила отклик. Найденные ею покупатели действовали под контролем полиции. Они готовы были удовлетворить требования женщины по перевозке ее в Москву, помощи в организации родов и оформлении необходимой документации. Однако незадолго до установленного срока родов жительница Татарстана оборвала связи с покупателями, решив оставить дочь у себя.

Ожидая рождения ребенка в третий раз, 1,5 года спустя, женщина вновь выложила объявление о продаже новорожденной в соцсети. «Покупатель» вступил в переписку с ней в ходе следственного эксперимента, согласившись приобрести ребенка за 1 млн рублей. Женщина переехала в Москву, в феврале 2019 года родила девочку и проживала в специально снятой для них квартире с новорожденной дочерью еще месяц до момента «сделки». В рамках договоренности с покупателем мать написала расписку о нечинении препятствий в воспитании ребенка новыми родителями и получила озвученную сумму, передав девочку новым родителям. После осуществления сделки обвиняемая была задержана.

По обвинению представителя прокуратуры Восточного административного округа Москвы суд приговорил женщину к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Трое несовершеннолетних детей обвиняемой переданы на воспитание бабушки, где их жизни и здоровью ничего не угрожает.

27 января в Ставропольском крае было возбуждено уголовное дело по факту продажи новорожденного ребенка. 36-летняя жительница Буденновского района предлагала отдать девочку за деньги в социальных сетях.

Источник: Газета Известия