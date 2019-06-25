Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест

Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована. Об этом сообщает «Украинская правда».

Суд признал несоответствующей основному закону страны часть пятую 176 статьи УПК Украины, которая гласит, что к подозреваемым в терроризме не может применяться более мягкое ограничение, чем содержание под стражей. Соответствующее решение поддержали десять судей.

Именно согласно этой норме была помещена под арест сама Савченко.