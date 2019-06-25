Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест

25 июня 2019     24
Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест

Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована. Об этом сообщает «Украинская правда».

Суд признал несоответствующей основному закону страны часть пятую 176 статьи УПК Украины, которая гласит, что к подозреваемым в терроризме не может применяться более мягкое ограничение, чем содержание под стражей. Соответствующее решение поддержали десять судей.

Именно согласно этой норме была помещена под арест сама Савченко.

Сейчас читают:

На спусках Разина и Водопьянова заменят облицовочный материал
На спусках Разина и Водопьянова заменят облицовочный материал

По поручению губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, покрытие ступеней на спусках Степана Разина и Водопьянова заменят природным облицовочным материалом – лабрадоритом екатерининским, …


Расходы Крыма существенно выросли
Расходы Крыма существенно выросли

Расходы консолидированного бюджета Крыма за пять месяцев текущего года выросли на 7,3 млрд рублей по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом …


Вести Севастополь 25.06.2019
Вести Севастополь 25.06.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – В Севастополе состоялась генеральная репетиция морской части форума “Армия-2019”. Навстречу боевому кораблю «Орехово-Зуево» вышел мужчина на …


Бал медалистов состоялся в театре Луначарского
Бал медалистов состоялся в театре Луначарского

В театре Луначарского сегодня прошёл городской бал медалистов. На него пригласили 185 выпускников, которые закончили школу на отлично. Они набрали …


Агрофирма «Золотая Балка» ищет новых сотрудников
Агрофирма «Золотая Балка» ищет новых сотрудников

Агрофирма «Золотая Балка» подготовила уникальную социальную программу с целью привлечения новых сотрудников из Севастополя, Крыма и других областей России для …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты