Супруги в США прожили вместе 65 лет и умерли в один день

Американские супруги Джек и Харриет Моррисон прожили в браке 65 лет и умерли в один день. Об этом сообщило издание St. Louis Post-Dispatch.

Пара ушла из жизни в доме престарелых в городе Сент-Луис, штат Миссури. 86-летний Джек и 83-летняя Харриет скончались 11 января с разницей в несколько часов. Их кровати в доме престарелых находились рядом, поэтому они могли держаться за руки, пишет НСН.

Будущие супруги познакомились в 1955 году на Хэллоуин, а уже в 1956 году они решили пожениться. Они вырастили двух сыновей, уточняет «Газета.ru». Один из них скончался в 2007 году. В дом престарелых они попали в 2019 году по состоянию здоровья.

«Мне грустно. Но я знаю, что теперь они на небесах вместе», — приводит телеканал «360» слова их племянницы Сью Вагенер. Она отметила, что про их историю любви можно написать книгу.

Похороны Джек и Харриет Моррисон прошли 15 января. Пару похоронили около могилы сына.

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», в декабре 2019 года стало известно о другой американской паре, прожившей 70 лет вместе. Лес и Фреда Остин скончались в один день с разницей в 20 минут.

Источник: Газета Известия