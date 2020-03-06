Супружеская пара лишилась сна из-за спаривания животных

6 марта 2020     21
Супружеская пара лишилась сна из-за спаривания животных

В британской деревне Бегброук (графство Оксфордшир) Уорвик Варди и его жена Фреда лишились сна из-за спаривания своих питомцев — животные во время ухаживаний издают громкие звуки. Об этом пишет The Sun.

Уорвик потратил 22 тысячи фунтов стерлингов (почти два миллиона рублей), чтобы превратить свое трехкомнатное жилье в настоящие джунгли. Мужчина провел 20 лет, путешествуя в рамках тревел-шоу телеканалов BBC, National Geographic и Sky.

Издание сообщает о тысячах живых существ, которые бродят по дому. У супружеской пары живут змеи, древесные лягушки, хамелеоны, муравьи-листорезы и даже пираньи. Из-за этого Уорвик с Фредой ходят в помещении в головных уборах и каждый раз накрывают свою еду.

В брачный сезон животные громко шумят, особенно летучие мыши и лягушки, поэтому супруги не могут уснуть. Кроме того, порой возникают неудобные ситуации. «У нас тут люди сидят за столом выпивают, а потом вдруг слышишь, как одна из древесных лягушек издает “пукающий” звук. Это довольно неловко», — жалуется Варди. Газета пишет и о черепахах, которые заползли на кухню и двигали стулья, из-за чего казалось, будто в дом влезли грабители.

Ранее Кэти Уэйт из графства Линкольншир столкнулась с «голубиными атаками», которые превратили ее жизнь в ад. Женщина лишилась сна, поскольку птицы буквально облепили ее дом.

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Источник: Лента.Ру

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