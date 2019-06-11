Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции над Балтикой

Российский истребитель Су-27 10 июня поднялся на перехват самолетов-разведчиков США и Швеции у границы России над Балтикой, где походят учения НАТО, сообщили во вторник, 11 июня, в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

«Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим», — говорится в сообщении.

Су-27 сопровождал иностранные самолеты, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ.

Учения НАТО BALTOPS 2019 проходят с 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря. Они будут проводиться под руководством командования второго оперативного флота ВМС США с американского штабного корабля Mount Whitney, который еще в конце мая зашел в Балтику. В учениях примут участия суда 18 стран – членов НАТО и партнеров альянса.

В маневрах будут задействованы 44 военных корабля, 40 самолетов и 12 тыс. военнослужащих. В рамках BALTOPS 2019 будет проведена отработка десантных операций, действия по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника вблизи границ России.

Источник: Газета Известия