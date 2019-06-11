Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции над Балтикой

11 июня 2019     10
Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции над Балтикой

Российский истребитель Су-27 10 июня поднялся на перехват самолетов-разведчиков США и Швеции у границы России над Балтикой, где походят учения НАТО, сообщили во вторник, 11 июня, в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

«Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим», — говорится в сообщении.

Су-27 сопровождал иностранные самолеты, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ.

Учения НАТО BALTOPS 2019 проходят с 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря. Они будут проводиться под руководством командования второго оперативного флота ВМС США с американского штабного корабля Mount Whitney, который еще в конце мая зашел в Балтику. В учениях примут участия суда 18 стран – членов НАТО и партнеров альянса.

В маневрах будут задействованы 44 военных корабля, 40 самолетов и 12 тыс. военнослужащих. В рамках BALTOPS 2019 будет проведена отработка десантных операций, действия по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника вблизи границ России.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Новая дорога свяжет два крупных севастопольских микрорайона
Новая дорога свяжет два крупных севастопольских микрорайона

Правительство Севастополя анонсировало строительство новой «сквозной» дороги, которая свяжет «Летчики» и 5 микрорайон. Соответствующая информация содержится в официальном письме, направленном в адрес …


Как заработать 500 тысяч рублей
Как заработать 500 тысяч рублей

МВД России собирается расширить круг возможных претендентов на премию ведомства. Учреждается новая номинация — в области информации и массовых коммуникаций, …


Спикер парламента Чечни публично отчитал главу дагестанского района
Спикер парламента Чечни публично отчитал главу дагестанского района

Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов отчитал главу Кизлярского района Дагестана Александра Погорелова из-за инцидента со сносом указателя границы между …


Талгат Теменов. Кино должно быть добрым.
Талгат Теменов. Кино должно быть добрым.

В студии Вести ФМ говорим с актером, режиссером и сценаристом, народным артистом Республики Казахстан, художественным руководителем Государственного академического казахского музыкально-драматического …


В Севастополе и Крыму – самые высокие темпы роста зарплат в России
В Севастополе и Крыму – самые высокие темпы роста зарплат в России

Эксперты Финансового университета при правительстве страны отнесли Севастополь и Крым к первой десятке регионов, экономика которых сейчас переживает подъем. «На …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты