Схватка жирафов из-за самки попала на видео

18 марта 2020     7
Схватка жирафов из-за самки попала на видео Видео: Kruger National Park Videos / YouTube

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями схватки двух жирафов. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на YouTube-канале Kruger National Park Videos.

На видео два самца трутся шеями, пытаются ударить друг друга головами и сбить с ног, в то же время уклоняясь от выпадов соперника. Поединок может продолжаться более 30 минут, а победа повышает шансы на благосклонность окрестных самок.

Жирафы редко наносят друг другу серьезные травмы, хотя удары головой способны привести к перелому челюсти, шеи и даже гибели одного из животных. Учеными описан случай, когда один из дерущихся самцов пробил шею противника ниже уха и сломал ему позвоночник.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Вторая страна в Европе заговорила о национализации
Вторая страна в Европе заговорила о национализации

Власти Франции не исключили национализации наиболее пострадавших в результате кризиса предприятий, если другие меры поддержки не сработают. Об этом заявил …


Каждому пятому американцу предрекли потерю работы из-за коронавируса
Каждому пятому американцу предрекли потерю работы из-за коронавируса

Уровень безработицы в США может составить 20 процентов из-за пандемии коронавируса. Об этом предупредил министр финансов США Стивен Мнучин, передает …


Схватка жирафов из-за самки попала на видео
Схватка жирафов из-за самки попала на видео

Видео: Kruger National Park Videos / YouTube Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями схватки двух жирафов. Кадры, снятые …


Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19
Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19

Чтобы избежать заражения коронавирусом, важно соблюдать дистанцию между людьми, заявил японский врач-инфекционист, эпидемиолог Сато Акихиро. По его словам, запрет мероприятий …


Названа дата выхода последней книги Эдуарда Лимонова
Названа дата выхода последней книги Эдуарда Лимонова

Последняя книга Эдуарда Лимонова – сборник очерков о воспоминаниях и поездках под названием «Старик путешествует», выйдет в апреле 2020 года. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты