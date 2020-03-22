Считавшийся погибшим во время землетрясения в Хорватии ребенок жив

22 марта 2020     22
Считавшийся погибшим во время землетрясения в Хорватии ребенок жив

15-летний подросток, считавшийся погибшим во время землетрясения в Хорватии, жив, однако находится в критическом состоянии. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщает Reuters со ссылкой на Институт экстренной медицинской помощи.

Отмечается, что ребенок был госпитализирован с травмой головы, которую получил из-за обвала крыши. При этом в столичном МЧС заявили, что пожарные и спасатели продолжают работать в нескольких местах.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при втором за сутки землетрясении в Хорватии, им оказался 15-летний подросток. Его обнаружили под завалами здания без признаков жизни.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло к северу от Загреба в 6:43 (8:43 мск), сообщил Немецкий исследовательский центр геофизических исследований. Эпицентр находился в 7 км севернее Загреба на глубине 10 км. Повреждены многие здания столицы, людям пришлось покинуть дома. В 7:01 (9:01 мск) произошел повторный толчок меньшей силы.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Патриарх Кирилл счел коронавирус божьей милостью и путем к богу
Патриарх Кирилл счел коронавирус божьей милостью и путем к богу

Распространение пандемии коронавируса в мире поможет россиянам осознать хрупкость человеческой цивилизации и подтолкнет их к вере в бога. Об этом …


Информацию о возможном ужесточении карантина по коронавирусу в России опровергли
Информацию о возможном ужесточении карантина по коронавирусу в России опровергли

В России не планируют ужесточать карантин из-за распространения коронавируса. С таким опровержением появившихся ранее сообщений выступил в воскресенье, 22 марта, …


В Германии восхитились пришедшей в супермаркет Меркель
В Германии восхитились пришедшей в супермаркет Меркель

Канцлера Германии Ангелу Меркель заметили в супермаркете с тележкой вина и туалетной бумаги. Об этом сообщает издание RTL. Портал восхитился …


Никитский ботанический сад закрывается для посещения
Никитский ботанический сад закрывается для посещения

С понедельника, 23 марта, все парки Никитского ботанического сада: Арборетум, парк «Монтедор», кактусовая оранжерея, а также территория заповедника «Мыс Мартьян» будут …


Минкурортов Крыма создает ситуационный центр для туристов
Минкурортов Крыма создает ситуационный центр для туристов

Для помощи и информирования туристов, находящихся сейчас как за пределами страны, так и на полуострове, на базе call-центра горячей линии 8- …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты