США анонсировали новые санкции против Ирана

22 июня 2019     13
США анонсировали новые санкции против Ирана

Американский лидер Дональд Трамп написал в Twitter, что США введут новые санкции против Ирана.

По его словам, ужесточение ограничительных мер произойдет в понедельник, 24 июня. Таким образом Вашингтон хочет добиться отказа Тегерана от ядерного оружия.

Трамп выразил надежду, что санкции против Ирана вскоре будут отменены, что позволит стране вновь стать «продуктивным и процветающим государством».

Сейчас читают:

США анонсировали новые санкции против Ирана
США анонсировали новые санкции против Ирана

Американский лидер Дональд Трамп написал в Twitter, что США введут новые санкции против Ирана. По его словам, ужесточение ограничительных мер …


Экс-футболист Савин о матче «Торпедо» — «Шеффилд»: это было круто
Экс-футболист Савин о матче «Торпедо» — «Шеффилд»: это было круто

Бывший футболист, а ныне телеведущий и блогер, Евгений Савин поделился эмоциями от товарищеского матча между московским «Торпедо» и английским «Шеффилдом». …


Трамп анонсировал крупные санкции против Ирана
Трамп анонсировал крупные санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в субботу, 22 июня, анонсировал новые санкции против Ирана. «Мы вводим дополнительные крупные санкции против Ирана …


В Тбилиси возобновились акции протеста
В Тбилиси возобновились акции протеста

В центре Тбилиси возобновились акции протеста, передает РИА Новости. Демонстранты, в частности, перекрыли проспект Руставели, который был открыт в течение …


Певец Сергей Пенкин решил подать в суд на авиакомпанию Utair
Певец Сергей Пенкин решил подать в суд на авиакомпанию Utair

Певец Сергей Пенкин намерен подать в суд на авиакомпанию Utair за причиненный ущерб. Об этом в субботу, 22 июня, рассказал …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты