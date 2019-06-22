США анонсировали новые санкции против Ирана

Американский лидер Дональд Трамп написал в Twitter, что США введут новые санкции против Ирана.
По его словам, ужесточение ограничительных мер произойдет в понедельник, 24 июня. Таким образом Вашингтон хочет добиться отказа Тегерана от ядерного оружия.
Трамп выразил надежду, что санкции против Ирана вскоре будут отменены, что позволит стране вновь стать «продуктивным и процветающим государством».
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