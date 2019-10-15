США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции в Сирии

15 октября 2019     9
США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции в Сирии

США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции в Сирии, о чем сообщило американское Министерство финансов на своем сайте.

В частности, в санкционный список внесены Министерство энергетики Турции, а также турецкое Минобороны. Под санкции попали три должностных лица: экс-командующий Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез, а также зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

Ранее Трамп заявил, что подпишет указ об ограничительных мерах для Турции. Он утверждал, что санкции против Анкары затронут турецких чиновников. Вашингтон сообщил о намерении повысить пошлины на турецкую сталь до 50 процентов и приостановить переговоры о торговом соглашении между странами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».

Источник: Лента.Ру

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