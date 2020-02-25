США ввели санкции против четырех стран

25 февраля 2020     9
США ввели санкции против четырех стран

США вводят санкции против 13 граждан и компаний из России, Китая, Турции и Ирака. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, передает ТАСС.

По его словам, рестриктивные меры установлены в соответствии с законом о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Еще одного гражданина КНР заподозрили в поставках продукции двойного назначения Пакистану.

Фамилии россиян, равно как и компании, не раскрываются. Санкции введены на два года и включают в себя запрет на американские закупки, помощь и экспорт.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

США ввели санкции против четырех стран
США ввели санкции против четырех стран

США вводят санкции против 13 граждан и компаний из России, Китая, Турции и Ирака. Об этом сообщил госсекретарь США Майк …


Сейв голкипера худшей команды АПЛ признан лучшим в туре
Сейв голкипера худшей команды АПЛ признан лучшим в туре

Голкипер «Норвича» Тим Крул совершил лучший сейв в 27-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Вратарь перевел …


Московские гаишники забрали «Бэтмобиль»
Московские гаишники забрали «Бэтмобиль»

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы привлекли к ответственности жителя столицы, который ездил по городу на незарегистрированном самодельном «Бэтмобиле». Об этом сообщает пресс-служба …


Вести Севастополь 25.02.2020
Вести Севастополь 25.02.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – На Большой Морской, возможно, нашли часть затонувшего крейсера «Червона Украина». Для чего использовался бункер? – Украина …


Фрагменты панорамы «Оборона Севастополя» вернутся на Исторический бульвар в мае
Фрагменты панорамы «Оборона Севастополя» вернутся на Исторический бульвар в мае

Два отреставрированных фрагмента панорамы Франца Рубо привезут в Севастополь из Москвы в мае. Они станут частью экспозиции нового выставочного зала …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты