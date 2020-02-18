США ввели санкции против Rosneft Trading и ее президента

Власти США во вторник, 18 февраля, ввели санкции в отношении компании Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро. Как объяснила представитель американской администрации высокого ранга, ограничительные меры связаны с якобы посредничеством при продаже нефти из Венесуэлы «от лица нелегитимного режима» президента республики Николаса Мадуро.

«Хотя государственная компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela находится под санкциями США, Rosneft Trading, S.A оказывала поддержку нефтяному сектору Венесуэлы и активно пыталась обойти санкции США», — цитирует представителя администрации ТАСС.

Утверждается, что осенью 2019 года Rosneft Trading должна была принять участие в перевозке венесуэльской компанией PDVSA 55 млн баррелей нефти, а в январе 2020-го компания способствовала поставке 2 млн баррелей сырья из Венесуэлы в страны Западной Африки.

При этом президент компании «играл ключевую роль в поддержке нефтяного сектора Венесуэлы» и организовывал встречи с представителями PDVSA и венесуэльских властей.

Позднее представитель исполнительной ветви власти США заявил, что решение о санкциях одобрил лично американский президент Дональд Трамп.

На фоне новостей об ограничительных мерах акции «Роснефти» в моменте снизились на 5,2% по отношению к структуре компании, следует из данных торгов Мосбиржи. Курс доллара вырос на 0,75%, до 63,94 рублей, курс евро — на 0,6%, до 69,1 рублей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл практику введения США санкций пагубной, подчеркивая, что в Москве подобные действия осуждают. По его словам, ограничительные меры являются незаконными с точки зрения международного права, и от них страдают многие страны.

Ситуация в Венесуэле обострилась в январе 2019 года, когда в стране разгорелись протестные акции, на фоне которых лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его президентство признали США, Канада, Бразилия, Греция и ряд других государств. Несколько стран, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали легитимного лидера Николаса Мадуро.

Американские власти не раз подчеркивали, что продолжат оказывать поддержку Гуайдо и удвоят протестные силы в Каракасе. Также в Вашингтоне допускали введение санкций против России за поддержку властей Венесуэлы.

Источник: Газета Известия