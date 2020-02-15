США выделят $1 млрд европейским странам на энергобезопасность

Вашингтон выделит странам Центральной и Восточной Европы около $1 млрд на реализацию проектов в сфере энергобезопасности в рамках инициативы «трех морей» по развитию регионального диалога, сообщил в субботу, 15 февраля, госсекретарь США Майк Помпео в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

«Принято решение выделить до 1 миллиарда долларов странам Центральной и Восточной Европы на проекты инициативы Трехморья», — приводит его слова «РИА Новости».

Помпео отметил, что выданные средства помогут странам обеспечить энергетическую безопасность.

10 февраля правительство президента США Дональда Трампа предложило выделить $317 млн на помощь Украине по линии Госдепа в 2021 финансовом году. Из этой суммы $145 млн предлагается направить на экономическую поддержку и развитие страны, $115 млн — на военную помощь, $13 млн пойдут на борьбу с оборотом наркотиков, прямая помощь стране составит $25 млн.

Новый финансовый календарный год в Штатах наступит 1 октября. Проект Трампа по федеральному бюджету на 2021 финансовый год предполагает расходы на сумму $4,8 трлн.

Источник: Газета Известия