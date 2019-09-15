США готовы задействовать свои резервы нефти после ЧП в Саудовской Аравии

Власти США заявили о готовности задействовать имеющиеся у них стратегические нефтяные резервы (всего около 645 млн баррелей), чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Об этом на фоне атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии заявила официальный представитель министерства энергетики США Шейлин Хайнс.

По ее словам, министр энергетики страны Рик Перри уже заявил, что готов выделить ресурсы при необходимости, чтобы компенсировать возможные перебои на нефтяном рынке, возникшие в результате атак. Также он поручил своим сотрудником совестно с Международным энергетическим агентством (МЭА) разработать потенциальные варианты коллективных действий в создавшейся ситуации на мировом уровне, пишет Reuters.

Соединенные Штаты время от времени координируют свои действия с МЭА в отношении коллективного извлечения нефти из международных запасов. МЭА также сообщило на своем сайте, что поддерживает связь с властями Саудовской Аравии и другими крупными нефтедобывающими странами и что рынки на данный момент хорошо снабжены.

14 сентября СМИ сообщили о пожаре на территории предприятия Saudi Aramco. По данным газеты Gulf News, на территории завода произошел взрыв, а также были слышны выстрелы.

Позже стало известно, что ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла». Отмечалось, что они запустили десять дронов, которые поразили нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии.

Инцидент спровоцировал возгорания, но огонь на обоих предприятиях был взят под контроль. При этом указывалось, что хуситы заявили о намерении увеличить количество атак.

По итогам 2018 года Saudi Aramco, заработавшая за 12 месяцев $111,1 млрд, стала самой прибыльной компанией мира.

Источник: Газета Известия