США добиваются ужесточения давления на Иран

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал мировое сообщества ужесточить давление на Иран, поскольку эмбарго ООН на поставки оружия Ирану может истечь уже в будущем году. Об этом он заявил во вторник, 20 августа, выступая на открытых дебатах Совета Безопасности по Ближнему Востоку.

«Времени становится все меньше для того, чтобы ограничить возможности Ирана по поддержке терроризма», — цитирует Помпео ТАСС.

Он добавил, что для решения этой проблемы США и Польша запустили так называемый «Варшавский процесс», нацеленный на созыв заседания на уровне министров с целью содействия миру и безопасности на Ближнем Востоке.

Процесс предусматривает создание рабочих групп по вопросам транспортной и энергетической безопасности, правам человека, проблемам нераспространения терроризма и по гуманитарным вопросам и беженцам.

Россия не участвует в этом процессе, поскольку считает его подход односторонним.

Отношения между Ираном и США обострились после решения американского президента в мае 2018 года разорвать ядерное соглашение с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения исламской республикой условий сделки. В Тегеране подобные действия назвали незаконными и необоснованными.

Американское правительство 31 июля 2019-го ввело санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. 1 августа стало известно, что Еврокомиссия продолжит сотрудничать с Зарифом несмотря на санкции США.

Источник: Газета Известия