США заподозрили в отсутствии доказательств вмешательства России в пользу Трампа

24 февраля 2020     13
США заподозрили в отсутствии доказательств вмешательства России в пользу Трампа

У США нет конкретных доказательств того, что Россия пыталась вмешаться в процесс предстоящих президентских выборов в пользу действующего главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей агентства национальной безопасности США.

По мнению источников, официальная оценка американской разведки касательно российского вмешательства в выборы 2020 года могла быть преувеличена. Там заявили, что Россия пытается вмешаться в избирательный процесс.

Однако конкретных доказательств действий со стороны России в пользу Трампа нет. «Скорее они понимают, что президент — это тот, с кем они могут работать», — пояснил источник.

Ранее The Washington Post сообщила, что американские чиновники обвинили Россию в помощи Сандерсу. Отмечалось, что Россия пытается помочь его президентской кампании. Дональд Трамп назвал это началом кампании по дезинформации. Сандерс призвал российского лидера Владимира Путина не участвовать в американских выборах.

В апреле прошлого года был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США. Предметом расследования также была возможная связь Трампа и российского правительства. Авторы доклада пришли к выводу, что сговора между Трампом и Россией не было.

Источник: Лента.Ру

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