США заподозрили Россию в распространении фейков о коронавирусе

22 февраля 2020     15
США заподозрили Россию в распространении фейков о коронавирусе

Госдеп США заподозрил Россию в распространении фейков о коронавирусе. Об этом сообщает The Straits Times.

Согласно данным американских чиновников, тысячи аккаунтов, связанных с Россией, скоординировано распространяют в социальных сетях ложную информацию о болезни, подрывая глобальные усилия по борьбе с эпидемией. Они также продвигают идею о том, что за вспышкой COVID-2019 стоит правительство США, таким образом нанося ущерб репутации страны.

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17:09 — 21 января

Китайская зараза

В мире появился новый смертельный коронавирус. Его уже назвали угрозой для россиян

«Распространяя дезинформацию о коронавирусе, российские злоумышленники вновь пытаются угрожать общественной безопасности, отвлекаясь от глобальных действий в области здравоохранения»— заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер. Отмечается, что Госдепартамент намерен бороться с фейками, которые появляются в Twitter, Facebook и Instagram.

Ранее президент США Дональд Трамп возмутился решением советников разрешить зараженным коронавирусом американцам вернуться в страну. Политик был уверен, что зараженные COVID-19 граждане США с круизного судна Diamond Princess останутся на карантине за границей.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Во всем мире в настоящее время насчитывается 2360 смертей от нового заболевания.

Источник: Лента.Ру

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