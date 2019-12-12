США испытали запрещенную баллистическую ракету

12 декабря 2019     18
США испытали запрещенную баллистическую ракету

Вооруженные силы США испытали баллистическую ракету наземного базирования. Об этом агентству ТАСС сообщили в Пентагоне.

Представитель американского военного ведомства уточнил, что ракета испытывалась в неядерной конфигурации в штате Калифорния, сейчас изучаются результаты теста. При этом он отказался уточнить, идет ли речь о ракете, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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В свою очередь издание Business Insider сообщает, что ракета пролетела более 500 километров. Таким образом, она подпадает под действие ДРСМД.

Ранее 12 декабря США провели испытания еще одной ракеты класса «земля-земля». Пуск был произведен из установки High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) на дальность 240 километров.

Согласно заключенному между СССР и США в 1987 году договору, запрещались производство и испытания крылатых и баллистических ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Действие ДРСМД официально прекратилось 2 августа 2019 года. Вашингтон заявил, что страна вышла из соглашения якобы из-за его нарушений Россией. Позднее была названа другая причина — быстро развивающаяся ракетная программа Китая.

Источник: Лента.Ру

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