США и Германия обсудили санкции по «Северному потоку — 2»

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили грядущее введение Белым домом санкций в отношении подрядчиков по «Северному потоку – 2».

Как следует из заявления, распространенного пресс-службой Госдепартамента США, главы внешнеполитических ведомств в пятницу, 20 декабря, провели телефонный разговор.

Дипломаты также «обсудили вопросы координации США и Германии по ряду глобальных проблем», включая меры «по достижению прекращения огня в Ливии и возвращению ее к политическому процессу».

В пятницу сенат США принял оборонный бюджет страны в размере $738 млрд, куда были включены санкции против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».

Власти Германии выразили непонимание, в связи с чем планируется введение санкций. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об отсутствии проблем в связи с ограничениями.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу.

Большинство стран ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.

Источник: Газета Известия