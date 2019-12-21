США и Германия обсудили санкции по «Северному потоку — 2»

21 декабря 2019     13
США и Германия обсудили санкции по «Северному потоку — 2»

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили грядущее введение Белым домом санкций в отношении подрядчиков по «Северному потоку – 2».

Как следует из заявления, распространенного пресс-службой Госдепартамента США, главы внешнеполитических ведомств в пятницу, 20 декабря, провели телефонный разговор.

Дипломаты также «обсудили вопросы координации США и Германии по ряду глобальных проблем», включая меры «по достижению прекращения огня в Ливии и возвращению ее к политическому процессу».

В пятницу сенат США принял оборонный бюджет страны в размере $738 млрд, куда были включены санкции против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».

Власти Германии выразили непонимание, в связи с чем планируется введение санкций. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об отсутствии проблем в связи с ограничениями.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу.

Большинство стран ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Восстановлена хронология атаки на Лубянке
Восстановлена хронология атаки на Лубянке

Восстановлена хронология атаки жителя Подмосковья Евгения Манюрова на сотрудников ФСБ на Лубянке в Москве. Подробности случившегося приводит «Коммерсантъ». По данным …


США и Германия обсудили санкции по «Северному потоку — 2»
США и Германия обсудили санкции по «Северному потоку — 2»

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили грядущее введение Белым домом санкций в отношении подрядчиков по …


Трамп выступит в конгрессе с ежегодным посланием 4 февраля
Трамп выступит в конгрессе с ежегодным посланием 4 февраля

00:51 Американский президент Дональд Трамп выступит с ежегодным посланием в конгрессе 4 февраля 2020 года по приглашению спикера палаты представителей …


Названы сроки выплат россиянам январских пенсий
Названы сроки выплат россиянам январских пенсий

Пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР) назвала сроки выплат январских пенсий. Как сообщает ТАСС, пенсия за первый месяц 2020 года поступит …


Центр примирения в Сирии рассказал о гибели 17 военных в Идлибе
Центр примирения в Сирии рассказал о гибели 17 военных в Идлибе

Не менее 17 сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в провинции Идлиб, еще 42 получили ранения. Об этом сообщил …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты