США и Польша договорились о поставке 2 млрд СПГ на $8 млрд

Польша купит у США дополнительно 2 млрд кубометров сжиженного природного газа почти за $8 млрд. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп после переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой.
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«Сегодня наши страны подписали дополнительный контракт на поставку ещё 2 миллиардов кубических метров газа на сумму порядка $8 миллиардов», — сказал Трамп.
Ранее стало известно, что Польша предоставит США базу и инфраструктуру для присутствия более чем одной тысячи американских военнослужащих.
Источник: Россия Сегодня