США назвали виновного в нападении на танкеры в Оманском заливе
13 июня 2019 21
Власти Ирана несут ответственность за инцидент в Оманском заливе. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.
«Правительство Соединенных Штатов считает, что Исламская Республика Иран ответственна за сегодняшние нападения на два танкера в Оманском заливе», — уточнил он. По его словам, в Вашингтоне пришли к такому выводу «на основании данных разведки, использованном оружии, уровне подготовки», а также исходя из недавних аналогичных атак.
Глава американской дипломатии добавил, что поручил постпреду США в ООНДжонатану Коэну поднять этот вопрос на заседании Совета Безопасности Всемирной организации.