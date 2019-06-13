США назвали виновного в нападении на танкеры в Оманском заливе

Власти Ирана несут ответственность за инцидент в Оманском заливе. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.

«Правительство Соединенных Штатов считает, что Исламская Республика Иран ответственна за сегодняшние нападения на два танкера в Оманском заливе», — уточнил он. По его словам, в Вашингтоне пришли к такому выводу «на основании данных разведки, использованном оружии, уровне подготовки», а также исходя из недавних аналогичных атак.

Глава американской дипломатии добавил, что поручил постпреду США в ООН Джонатану Коэну поднять этот вопрос на заседании Совета Безопасности Всемирной организации.