США назвали виновного в нападении на танкеры в Оманском заливе

13 июня 2019     21
США назвали виновного в нападении на танкеры в Оманском заливе

Власти Ирана несут ответственность за инцидент в Оманском заливе. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.

«Правительство Соединенных Штатов считает, что Исламская Республика Иран ответственна за сегодняшние нападения на два танкера в Оманском заливе», — уточнил он. По его словам, в Вашингтоне пришли к такому выводу «на основании данных разведки, использованном оружии, уровне подготовки», а также исходя из недавних аналогичных атак.

Глава американской дипломатии добавил, что поручил постпреду США в ООН Джонатану Коэну поднять этот вопрос на заседании Совета Безопасности Всемирной организации.

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