США назвали условия для заключения нового договора СНВ

Госдепартамент США назвал условия для заключения нового договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом сообщает РИА Новости.

Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы новое соглашение включало в себя, в частности, спектр новых российских систем вооружений, которые в настоящее время разрабатываются и которые не подпадали бы под действие СНВ-3. «Это несколько экзотические вооружения, такие как вооруженный ядерным оружием подводный аппарат на ядерной тяге “Посейдон”, крылатая ракета на ядерной тяге с ядерным вооружением и баллистическая ракета воздушного базирования», — сказали в Госдепе.

Также США ожидают, что соглашение будет охватывать больше сторон и «покрывать больше систем, чем сейчас».

Срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года, это последний действующий договор о контроле над вооружениями между Россией и США. Он был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой и вступил в силу в 2011-м. Документ заменил старое соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанное СССР и США в 1991 году и истекшее 5 декабря 2009 года. По условиям договора, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.

Источник: Лента.Ру