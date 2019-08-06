США назвали условия окончания торговой войны

Экономический советник Белого дома Лоуренс Кудлоу заявил, что ситуация с таможенными пошлинами может измениться в случае успешных переговоров с Китаем. Об этом Кудлоу сказал в прямом эфире телеканала CNBC.

Команда Трампа планирует посетить Пекин в сентябре. При этом стороны уже провели несколько раундов закрытых переговоров, однако прогресса на них не было, стороны продолжают стоять на своем. Президент США Дональд Трамп и вовсе решил надавить на Пекин, пригрозив ввести с 1 сентября очередные пошлины на китайские товары.

«Мы будем отправлять миллиарды тонн наших продуктов туда и продавать наши сервисы и приведем наш торговый баланс к нормальному состоянию», — надеется Кудлоу. Он отметил, что Китаю надо отменить свои пошлины и провести реформы. Также представитель Белого дома выразил удовлетворение по поводу промежуточных итогов торговой войны. По его мнению, конфликт сделал американскую экономику более конкурентоспособной.

Материалы по теме

00:04 — 25 июля

Еврозоне прочат крах и развал. Почему все страны хотят в нее попасть

«В страну возвращается производство, заводы, создаются рабочие места и налоги», — похвастался Кудлоу. Тем не менее, ответить на критику ведущего телеканала, который настаивал, что компании просто регистрируют офисы в США ради пониженных налоговых ставок, Кудлоу не смог. Он отметил, что даже столь незначительные меры создают позитивный эффект.

Касательно же торгового противостояния с Китаем советник Трампа убежден, что Пекин слаб, а его экономика только слабеет, что, по его мнению, демонстрирует динамика ВВП КНР за последние несколько лет. «Китай слаб, а мы определенно сильнее», — уверен Кудлоу.

Ранее Трамп заявил, что с 1 сентября вводятся дополнительные десятипроцентные пошлины на китайские товары стоимостью в 300 миллиардов долларов. В ответ Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря 2018 года. Также китайские власти временно приостановили ввоз сельскохозяйственной продукции из США.

После этого Трамп в своем Twitter обвинил Китай в манипуляциях c валютным курсом. Министерство финансов США сообщило, что собирается решать вопрос в Международном валютном фонде.

Источник: Лента.Ру